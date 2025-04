Bu gün Bakıda ADA Universitetinin və Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə VII ADA Siyasi Forumu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış edəcək.

Forum telekanallar və Azərbaycan Prezidentinin sosial media hesabları vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, forumda 44 ölkədən 80-dən çox beynəlxalq ekspert, beyin mərkəzlərinin nümayəndələrinin iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.