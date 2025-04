Ermənistanda hərbçi mina partlayışı nəticəsində yaralanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, hazırda hərbçi həkimlərin nəzarəti altındadır.

KİV-in məlumatına görə, hadisə Geqarkuni vilayətində baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.