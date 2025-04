“Ölkənin hərbi prokuroru kimi səlahiyyət müddətim başa çatmışdı. Ona görə də mənim təqaüdə yola salınmağım gözlənilməz olmadı”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gununsesi.info–ya açıqlamasında dünən təqaüdə göndərilən Hərbi Prokuror Xanlar Vəliyev deyib.

Bəzi media orqanlarında Konstitusiya Məhkəməsinə hakim göndəriləcəyinə dair yazılanlara gəlincə, Xanlar Vəliyev saytımıza bunları deyib:

“Mən əsgərəm. Ölkə başçısı nə məsləhət görəcəksə, hazıram”.

