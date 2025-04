Həcc ziyarətinə getmək istəyənlərin nəzərinə

Həcc ziyarətinə getmək üçün sənəd qəbulunun müddəti aprel ayının sonunadək uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-in sorğusuna cavab olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr şöbəsinin müdiri, Həcc elektron sisteminin rəhbəri Vüsal Cahangiri deyib.

O bildirib ki, hazırda kvota 90%-dən çox olub dolub.

"Bu il kvota sayı 1200-1300 arası müəyyənləşdirilib", - deyə QMİ rəsmisi qeyd edib.

Qeyd edək ki, bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 5950 ABŞ dolları təşkil edir. Ziyarət vahid formada təşkil olunacaq və hava nəqliyyatı ilə həyata keçiriləcək.

Tələb olunan sənədlər:

1. Ümumvətəndaş pasportu (ən azı 1 il vaxtı olmalıdır);

2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

3. 5 sm × 5 sm ölçüdə 2 ədəd ağ fonda çəkilmiş rəngli fotoşəkil (qadınlar tünd hicabda);

4. Sağlamlıq haqqında arayış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.