Bu gün səhər saat 04:04-də Lökbatanda palçıq vulkanı növbəti dəfə püskürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumata görə, püskürmə ayrı-ayrı vaxtlarda 3 fazada qeydə alınıb.

Birinci faza yerli vaxtla 04:04-də, ikinci faza saat 05:20-də, üçüncü faza saat 05:31-də qeydə alınıb. Püskürmənin davamlılığı 3 dəqiqə, dərinliyi 4 km olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.