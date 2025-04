“Bazarstore”da ilin ən möhtəşəm endirim günləri başladı

"Möhtəşəm 5 Gün" kampaniyası çərçivəsində “Bazarstore” dəyərli müştərilərinə inanılmaz fürsətlər təqdim edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bugündən etibarən qida məhsullarından tutmuş, məişət texnikası, şəxsi qulluq vasitələri, ət və ət məhsulları, həmçinin evə lazım olan digər əşyalar üzrə geniş çeşidli məhsullarda sizi xüsusi endirimlər gözləyir.

Bu fürsət sayəsində, ehtiyacınız olan məhsulları daha sərfəli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Möhtəşəm kampaniya, yalnız 5 gün, 13 aprelədək davam edəcək. Kampaniya yalnız sərfəli qiymətləri deyil, həm də yüksək keyfiyyətli məhsulları da özündə birləşdirir.

“Bazarstore”da hər zövqə uyğun məhsul tapmaq mümkündür. Belə ki, evinizi bəzəmək, gündəlik ehtiyaclarınızı qarşılamaq və ya şəxsə qulluq məhsullarını daha münasib qiymətə əldə etmək istəyirsinizsə, bu kampaniya sizin üçün ideal fürsətdir. Endirimlərdən faydalanaraq, həm büdcənizə qənaət etmiş olacaqsınız, həm də arzuladığınız məhsulları daha sərfəli şərtlərlə əldə edəcəksiniz. Kampaniya bütün “Bazarstore” mağazalarında keçərlidir. Unutmayın, yalnız 5 gün ərzində davam edən bu kampaniya çərçivəsində alış-veriş etməklə həm özünüzü, həm də yaxınlarınızı sevindirə bilərsiniz.

