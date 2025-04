Azərbaycanda yeni dövlət rüsumları müəyyənləşir - MƏBLƏĞLƏR

Mülki aviasiya sahəsində xidmətlərə və ya hüquqi hərəkətlərə görə tutulan dövlət rüsumlarının siyahısı genişləndirilir.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsi bu gün keçirilən iclasında müzakirə olunan "Dövlət rüsumu haqqında" Qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Layihədə aşağıdakı rüsumların qanunvericiliyə salınması təklif edilir:

Pilotsuz uçuş aparatları istismarçılarına istismarçı sertifikatının verilməsi - 15 manat

Aviasiya personalına şəhadətnamələrin, vəsiqələrin və ya sertifikatların verilməsi - 15 manat

Pilotsuz uçuş aparatlarına qeydiyyat sertifikatının verilməsi - 10 manat

Pilotsuz uçuş aparatları istismarçılarına əməliyyat icazəsinin verilməsi - 10 manat

Məsafədən idarə edən pilotlara (operatorlara) şəhadətnamələrin verilməsi - 10 manat

Model pilotsuz uçuş aparatı klubları və ya assosiasiyalarına icazələrin verilməsi - 10 manat

