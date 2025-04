UEFA Gürcüstanın Futbol Federasiyasına (GFF) cəza tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA-nın İntizam komitəsinin qərarına əsasən, Gürcüstan-Ermənistan matçında baş vermiş insidentə görə bir matç tamaşaçılarsız keçiriləcək və federasiya 40 min avro məbləğində cərimə ödəyəcək.

Federasiyanın cəzalandırılmasına səbəb oyundan sonra azarkeşlərin futbol meydanına çıxması, lazer işıqları və pirotexniki vasitələrdən istifadə, həmçinin çıxışların bloklanması olub.

