Milli Məclisin sabah keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyində olan məsələlərin sayı 21-dən 22-yə çatdırılıb.

Belə ki, Xanlar Vəliyevin Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin olunması ilə bağlı məsələ gündəliyə daxil edilib.

