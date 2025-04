Şəmkirdə iki ədəd əl qumbarası aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şəmkir şəhəri ərazisində su arxının kənarında 2 ədəd "F-1" əl qumbarası tapılıb.

Polis əməkdaşları və digər aidiyyəti qurumların əməkdaşları hadisə yerinə gəlib və əl qumbaraları götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.