Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin Rusiyaya səfəri planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Qazaxıstanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Murat Nurtleu Rusiyanın XİN rəhbəri Sergey Lavrovla görüşündə açıqlayıb.

O qeyd edib ki, səfər payız aylarında baş tutacaq.

