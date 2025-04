İndoneziya Respublikasının vitse-prezidenti Gibran Rakabuminq Rakadan Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə Sizi təbrik edirəm.

Sizə xoşbəxtlik və rifah arzulayıram.

Bayramınız mübarək!"

