Demokratlar İlon Maskın istefasını tələb edir

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasındakı demokratlar Prezident Donald Trampın baş müşaviri İlon Maskın administrasiyadan getməsi üçün təzyiq edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının 77 Demokrat üzvü “anti-Mask” kampaniyasına başlayıb. Açıqlamada, “Biz sizin administrasiyanızdan tələb edirik ki, Mask istefa verəcəyi barədə açıqlama versin və qanunun tələb etdiyi kimi bütün qərar qəbuletmə səlahiyyətlərini təhvil verəcəyini ifadə etsin", - deyə bildirilir. Demokratlar ABŞ Prezidenti Donald Trampa bu barədə məktub yazıblar.

Məktubda deyilir ki, Mask şirkətlərindən geri çəkilməsə onun “xüsusi dövlət işçisi” kimi geri dönməsinə icazə verilməyəcək.

