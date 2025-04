AFFA hazırda "Neftçi"də çıxış edən "Sabah"ın sabiq futbolçusu və kapitanı Elvin Camalovla bağlı araşdırmaya başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, "Sabah" klubunun rəsmi müraciəti aidiyyəti komitələr tərəfindən araşdırılacaq.

Qeyd edək ki, "Sabah" klubu Elvin Camalovun onların futbolçusu Cesse Sekidika ilə danışıqlarını qaydaların pozulması kimi dəyərləndirərək, bu barədə AFFA-ya rəsmi müraciət ünvanlayıb.

