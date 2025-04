İxtisarlar növbəsi bu dövlət xidmətinə çatdı

2025-ci ilin ilk aylarından büdcədən maliyyələşən strukturlarda başlanan ixtisarlar hələ də davam edir.

Metbuat.az Gununsesi.info-ya istinadən xəbər verir ki, növbəti ixtisarlar Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətində olacaq.

Belə ki, bir neçə gün əvvəl Şəkidə olan ədliyyə naziri Fərid Əhmədov buradakı Penitensiar Müəssisəyə də baş çəkib.

Əməkdaşlarla görüşən nazir Penitensiar Xidmətdə çalışanların sayının çoxluq təşkil etdiyini, buna görə də ixtisarlar aparılacağını deyib.

Qeyd edək ki, müxtəlif dövlət təşkilatlarından tutmuş ali məktəblərə qədər hər yerdə ixtisarlar aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.