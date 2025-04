Suallardakı səhvlərin olması ilə bağlı iddialara cavab verildi

Respublika Fənn Olimpiadalarının yarımfinal mərhələsində dörd sualda kiçik texniki səhv olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutundan məlumat verilib.

"Doqquz sualda səhv olduğu ilə bağlı iddialar əsassızdır. Dörd sualda səhv olub və həmin sualların cavabı bütün iştirakçıların xeyrinə həll olunub", - məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, mediada Respublika Fənn Olimpiadalarının 23 fevralda yuxarı yaş qrupları üçün keçirilən yarımfinalında riyaziyyat üzrə verilmiş 30 sualdan 9-nun səhv olduğunu iddia edən xəbərlər yayılıb.

