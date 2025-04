Xanlar Vəliyev Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında Xanlar Vəliyevin Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin olunması ilə bağlı məsələ müzakirə edilib.

Məsələ səsverməyə qoyularaq qəbul edilib.

