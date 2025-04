Aysel Soltanova vəzifəsindən azad edildi - FOTO

"Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC) sədrinin müşaviri Aysel Soltanova vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az pravda.az-a istinadla xəbər verir ki, A.Soltanova fəaliyyətini bundan sonra "Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqi" publik hüquqi şəxsdə davam etdirəcək.

O, "Azerkosmos", "Baktelecom" və "Aztelekom" kimi şirkətlərdə çalışıb. 2023-cü ilin yanvarında ADY sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilmişdi.

Xatırladaq ki, 2024-cü ilin yayında QSC sədri Rövşən Rüstəmovun tapşırığı ilə üç xanım əməkdaşa, o cümlədən müşavir Aysel Soltanovaya "Toyota Corolla" markalı avtomobil verilməsi ilə bağlı məlumat yayılmışdı. ADY isə bu məlumat təkzib etmişdi.

