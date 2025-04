2025-ci il martın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1758,8 min nəfər olub, onlardan 878,5 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 880,3 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib.

Bu barədə Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Qeyd edək ki, 2024-cü ilin mart ayının 1-i ilə müqayisədə ölkədə dövlət sektorunda çalışanların sayı 21.2 min azalıb, özəl sektorda çalışanların sayı isə 52.8 min nəfər artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.