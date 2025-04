Taksi sürücüsünün gəlini qəzanın əsl səbəbini açıqladı

Xəbər verdiyimiz kimi aprelin 10-da Heydər Əliyev prospektində dəhşətli yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Baku tv-yə istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində BYD markalı avtomobilin sürücüsü Anar Nəcəfov və sərnişin Sevda Həşimova xəsarət alıblar. Onlar Sabunçu Tibb Mərkəzinə yerləşdiriliblər.

Məsələ ilə bağlı Baku tv-yə danışan Anar Nəcəfovun gəlini Münəvvər Nəcəfova hadisənin necə baş verməsindən danışıb. M.Nəcəfova qəzanın baş vermə səbəbini qayınatasının səhhəti ilə əlaqələndirib: "Ayağında qıcolma var idi. Evdə anidən tuturdu, qışqırırdı, iynə batırandan sonra sakitləşirdi. Dünən onunla danışanda dedi ki, qıcolmam tutdu, ona görə də ayağımı qazdan çəkə bilmədim".

Ətraflı sujetdə:

