Taksi sürücüsü əməliyyat olunacaq

Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti ərazisindən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verməsi səbəbilə 10 aprel 2025-ci il tarixində saat 15:10 radələrində Sabunçu Tibb Mərkəzinə hospitalizasiya olunan 1974-cü il təvəllüdlü Anar Nəcəfovun müalicəsi davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bu barədə Teleqraf-ın sorğusuna cavab olaraq Sabunçu Tibb Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, aparılmış ətraflı instrumental müayinələr nəticəsində ona sol dizin kəsilmiş yarası, sağ qamış sümüyünün kondiluslardan keçən açıq yerdəyişmiş sınığı, sol bud sümüyünün kondilusunun yerdəyişmiş sınığı, döş qəfəsinin əzilməsi diaqnozları təyin edilib.

Vəziyyəti orta-ağır olan pasiyentin yaxın günlərdə qamış sümüyünün osteosintez əməliyyatı olunması nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, dünən günorta saatlarında Heydər Əliyev prospekti ilə Ələsgər Qayıbov küçəsinin kəsişməsində, körpü üzərində taksi avtomobili "uçuş"u xatırladan qeyri-adi qəza törədib.

