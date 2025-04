Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti Ersin Tatar bu il sentyabrın ilk həftəsində Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında məlumat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.