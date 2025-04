Castin Timberleyk (Justin Timberlake) "The Forget Tomorrow" dünya turu çərçivəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir 2025-ci il iyulun 27-də tarixində Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.