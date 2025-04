Azərbaycan hər zaman Şimali Kipr Türk Respublikasının yanında olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Antalya Diplomatik Forumu çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti Ersin Tatar deyib.

“Bu səbəblə mən media vasitəsilə Azərbaycan Prezidentinə və xalqına təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm”.



