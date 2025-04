Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Antalya səfərindən fotolar paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyevanın övladları - Əli və Mikayıl Ağalarovlar yer alıblar.

Qeyd edək ki, bu gün Türkiyənin Antalya şəhərində IV Antalya Diplomatik Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Dövlət başçısı və birinci xanım forumda iştirak ediblər.

