Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev bu gün ailə üzvləri ilə birlikdə IV Antalya Diplomatiya Forumun açılışında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Forum zamanı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın əkizləri Əli ilə Mikayıl Tükiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.

Həmin fotonu Əli Ağalarov sosial şəbəkədə paylaşıb.

