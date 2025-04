İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların ilk raundu başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran XİN sözçüsü İsmayıl Bəqayi bildirib.

Omanın paytaxtı Maskatda İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi ilə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff arasında dolayı danışıqlar başlayıb.

