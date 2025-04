İran ilə ABŞ arasında danışıqların ikinci raundu aprelin 19-da keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Abbas Əraqçi bildirib.

O qeyd edib ki, Omanda keçirilən ilk raundda ABŞ və İran gələcək danışıqlara sadiqliklərini nümayiş etdiriblər.

