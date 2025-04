Vətəndaş həkimə, yoxsa bahalı xidmətə gedir?

Minimal qiymət 50 manatdır... Hətta 150 manata qədər yüksələn də var... Bunlar özəl klinikalarda ixtisaslaşmış həkimlərin qəbul qiymətləridir.

Metbuat.az Xezerxeber.az-aistinadən xəbər verir ki, araşdırma zamanı məlum olub ki, klinikilarda ən yüksək qiymətlərdən biri psixoloqların qəbulu üçündür.

Bu qəbul 50 manatdan 150 manata qədər dəyişir. Uroloqların qəbulu 70-100, kardioloqlqar üçün isə 80 manat və daha yuxarıdır. Klinikalarda ginekoloq qəbulu da yüksək qiyməti ilə seöilənlər arasındadır. Bu sahənin mütəxəssislərinin qəbuluna düşmək üçün minimum 70-100 manatınızdan keçməlisiniz.

