Akar: "Kimsə Azərbaycan və Türkiyəyə tərs baxa bilməyəcək"

44 günlük müharibədən sonra şanlı Azərbaycan bayrağı Şuşada, Qarabağda şərəflə dalğalanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Milli (TBMM) Müdafiə komissiyasının sədri, keçmiş müdafiə naziri Hulusi Akar “X”də yazıb.

"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “yetər artıq” dedi, dövlət başçımız Rəcəb Tayyib Ərdoğan da “Azərbaycan yalnız deyil" dedi. Artıq kimsə Azərbaycan və Türkiyəyə tərs baxa bilməyəcək. Gücümüzün fərqindəyik. Tək yumruq, tək ürək, tək ordu olaraq modernləşmə işlərini davam etdiririk. Eyni zamanda sülh deyirik, hüzur deyirik, sabitlik deyirik, diplomatiya deyirik, dialoq deyirik”, - o qeyd edib.

