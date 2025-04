Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili rəsmi səfərlə Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Bakıdakı səfirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu, onun ilk xarici səfəridir.

