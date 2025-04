Tanınmış vəkil Elçin Namazov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Onun Bosniyada faciəvi şəkildə həlak olduğu qeyd olunub.

Xatırladaq ki, Elçin Namazov 2011-ci ilin sentyabrında Vəkillər Kollegiyasının qərarı ilə vəkillikdən uzaqlaşdırılıb.

