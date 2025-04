Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Gürcüstana səfərə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə mətbuata bəyanatlarla çıxışı zamanı bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.