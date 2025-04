ADPU-nun Kimya və biologiya fakültəsinin “Kimya müəllimliyi” ixtisasının I tədris ilinin tələbəsi Balaxanım İbadət qızı Əliyeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb.

Ölüm səbəbi bəlli deyil.

