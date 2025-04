Birbankdan möhtəşəm yaz kampaniyası: Onlayn alış-verişlərdə əlavə keşbek imkanı

Birbank müştəriləri üçün yaz mövsümünə özəl kampaniya təqdim olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, 15-29 aprel tarixlərini əhatə edən kampaniya çərçivəsində Birbank Visa taksit kartı sahibləri onlayn ödənişlərə əlavə keşbek qazanmaq imkanı əldə edəcəklər.

Kampaniya müddətində Birbank Visa taksit kartı ilə edilən 50 AZN və daha yüksək məbləğdə bütün onlayn ödənişlərə əlavə 5% keşbek təqdim olunur. Kampaniya çərçivəsində qazanıla biləcək maksimum əlavə keşbek məbləği isə 30 AZN təşkil edir.

Kampaniya şərtləri haqqında ətraflı məlumat üçün: https://b-b.az/oek

Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən Birbank, 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi,118 filialı və 54 şöbəsindən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. Bank 2025-ci ilədək ölkənin birinci bankı Kapital Bank adı altında müştərilərinə xidmət göstərib və Paşa Holding-ə daxildir. Kapital Bank isə hazırda maliyyə institutu olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://birbank.az/ saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.