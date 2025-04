İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçının Rusiyaya rəsmi səfərinin tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İranın Moskvadakı səfiri Kazem Cəlali öz “X” hesabında açıqlayıb.

Bildirilib ki, Araqçının səfəri aprelin 17-də baş tutacaq.

Onun sözlərinə görə, İranın XİN rəhbəri Moskvada yüksəkvəzifəli rəsmilərlə danışıqlar aparacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.