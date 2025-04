Bakının Qaradağ rayonunda “Lexus” markalı avtomobil idarəetməni itirərək yol kənarındakı su hövzəsinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, boğulma təhlükəsi ilə üzləşən və nəqliyyat vasitəsində köməksiz vəziyyətdə qalan sürücü polis əməkdaşlarının köməyi ilə xilas edilib.

