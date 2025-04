Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) dəniz kənarında qəzaya uğrayan avtobusla bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AYNA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, aprelin 16-da səhər saatlarında "BMH" MMC-nin müvəqqəti istismarında olan 164 nömrəli marşrut avtobusu güclü külək səbəbindən yoldan çıxaraq çökəkliyə düşüb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

