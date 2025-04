Azərbaycan və Çin arasında müzakirələr nəticəsində İnvestisiya əməkdaşlığı üzrə İşçi Qrup yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar Azərbaycan-Çin Hökumətlərarası Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 10-cu iclasında qəbul edilib.

Bildirilib ki, bu qurum investisiya sahəsindəki məsələlərin daim diqqətdə saxlanılması üçün mühüm platforma olacaq.

