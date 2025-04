Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstan Prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:

"Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Gürcüstan Prezidenti ilə görüşüb. (16.04.2025)".

