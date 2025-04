Bakı-Quba yolunun bir hissəsi aramsız yağış səbəbindən bağlanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, aramsız yağan yağışlar nəticəsində yolun 71-ci kilometrliyindən 75-ci kilometrliyinədək hərəkət iflic olub.

Quba istiqamətindən Bakıya doğru hərəkət edən sürücülər yolda bir sıra çətinliklər yaşayıb.

