Suriya təhlükəsizlik xidmətləri Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə keçmiş ordunun bir qrup zabitinin ölkədə çevriliş etmək planlarını ifşa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın daxili işlər naziri Anas Xəttab bildirib.

"Biz devrilmiş rejimin zabitlərinin hazırladığı çevriliş planlarını heçə endirdik. Bu, silahlı qüvvələrimizin və xalqımızın səyləri sayəsində mümkün oldu", - o qeyd edib.

