İran XİN rəhbəri Abbas Araqçi Rusiyaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran XİN məlumat yayıb.

İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi yüksək səviyyəli danışıqlar üçün Moskaya səfər edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.