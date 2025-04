Bu ilin I rübündə Azərbaycanın nəqliyyat sektoru üzrə gəlirləri 3 milyard 278,1 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 169,7 milyon manat və yaxud 5,5 % çoxdur.

