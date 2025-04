Naxçıvan Ali Məclisinin Aparat rəhbərinə yeni müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədovun 2025-ci il 15 aprel tarixli sərəncamına əsasən, Fazil İbrahim oğlu Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparat rəhbərinin müavini vəzifəsinə təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.