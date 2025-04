Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandası açıqlandı

UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin cavab matçlarının ardından həftənin rəmzi komandası açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, heyətdə "İnter" (İtaliya), PSJ (Fransa), Dortmund "Borussiya"sı, Bavariya (hər ikisi Almaniya), "Aston Villa" və "Arsenal"ın (hər ikisi İngiltərə) futbolçuları yer alıb.

Qapıçı: Canluici Donnarumma (PSJ)

Müdafiəçilər: Benjamen Pavar ("İnter"), Ezri Konsa ("Aston Villa"), Yakub Kivyor ("Arsenal"), Nunu Mendeş (PSJ)

Yarımmüdafiəçilər: Maykl Olise ("Bavariya"), Paskal Qros ("Borussiya"), Deklan Rays ("Arsenal"), Con Makqinn ("Aston Villa")

Hücumçular: Lautaro Martines ("İnter"), Seru Qirassi ("Borussiya").

