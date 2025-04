"Ticarət müharibələri çoxtərəfli ticarət sistemini sarsıdır və qlobal iqtisadi nizama zərər vurur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Kamboca Senatının sədri Hun Sen ilə görüşündə deyib.

"Ölkələr öz milli maraqlarını və inkişaf hüquqlarını inamla müdafiə edərək birləşməlidirlər. Qarşılıqlı hörmət, faydalı əməkdaşlıq və birgə tərəqqi prinsiplərinə riayət etmək vacibdir", - deyə o vurğulayıb.

