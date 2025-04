XİN Başlıbel faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım etdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Başlıbel faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"32 il əvvəl 18 aprel 1993-cü ildə Kəlbəcərin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı zamanı Başlıbel kəndindən olan 18 Azərbaycan mülki vətəndaşı kəndlərinin talan edilməsindən sonra 18 gün ərzində sığınacaq axtardıqları dağ mağaralarında aşkar edildikdən sonra vəhşicəsinə öldürüldü, 14 nəfər girov götürüldü.

Bu qətliam Ermənistanın azərbaycanlıları öz ata-baba torpaqlarından qovmaq və ərazi iddialarını irəli sürmək məqsədi daşıyan uzunmüddətli etnik təmizləmə, terror və təcavüz siyasətinin bir hissəsi idi. Biz Başlıbel qətliamının qurbanlarının xatirəsini yad edir və bəşəriyyətə qarşı bu cür cinayətlərin heç vaxt unudulmamalı və ya cavabsız qalmamalı olduğunu bir daha təsdiqləyirik".

