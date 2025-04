Bakıda qəza sıxlığa səbəb oldu - VİDEO

Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Poladəritmə Zavodunun yaxınlığında qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bu səbəbdən metronun “20 Yanvar” stansiyası istiqamətində nəqliyyat sıxlığı yaranıb.

"Nəqliyyat vasitələrinin daha çox istifadə etdiyi çox zolaqlı belə yollarda qəza olduqda, yaranan sıxlıq bitşik digər küçə və prospektlərdə də ləngimələrə səbəb olur. Mərkəzin əməkdaşlarının yol polisi ilə koordinasiyalı şəkildə gördüyü tədbirlər nəticəsində qısa müddət ərzində yolda intensivlik bərpa olunub", məlumatda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.