Son zamanlar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin İnternet Vergi İdarəsinə (https://e-taxes.gov.az; https://new.e-taxes.gov.az) daxil olmaq üçün vergi orqanının verdiyi vergi ödəyicilərinə verdiyi istifadəçi giriş məlumatlarının ələ keçirilməsi halları müşahidə edilməkdədir.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, belə halların qarşısının alınması məqsədilə vergi ödəyicilərinı bir sıra önləyici tədbirlərin görülməsi tövsiyə olunur.

